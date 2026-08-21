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তাফসির: Sad ৩৮:৬৬
Sad
৬৬
৩৮:৬৬
رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار ٦٦
رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّـٰرُ ٦٦
رَبُّ
السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ
وَمَا
بَیْنَهُمَا
الْعَزِیْزُ
الْغَفَّارُ
۟
যিনি আকাশ ও পৃথিবী এবং এ দু’এর মাঝে যা আছে সব কিছুর প্রতিপালক- যিনি মহা পরাক্রমশালী, বড়ই ক্ষমাশীল।
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Al-Sa'di
38:66 38:67 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Аллах возвестил о том, что является Единственным Господом небес и земли и того, что между ними. Он сотворил Вселенную, непрестанно заботится о ней и управляет по собственному желанию всеми происходящими в ней явлениями. Он - Могущественный, Прощающий. Благодаря Своему великому могуществу Он сотворил огромную Вселенную, а благодаря Своему безграничному состраданию Он прощает кающимся рабам большие грехи и малые прегрешения. Господь, Который обладает столь прекрасными качествами, действительно заслуживает поклонения. Он совершенно не похож на идолов и ложных богов, которые не в состоянии создать даже самое ничтожное творение или прокормить творения Всевышнего Аллаха. Они не распоряжаются добром и злом, не обладают властью на небесах и на земле и не способны отпускать грехи и принимать покаяния.