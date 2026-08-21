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তাফসির: Sad ৩৮:৬৪
Sad
৬৪
৩৮:৬৪
ان ذالك لحق تخاصم اهل النار ٦٤
إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّۭ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ٦٤
اِنَّ
ذٰلِكَ
لَحَقٌّ
تَخَاصُمُ
اَهْلِ
النَّارِ
۟۠
এটা নিশ্চিত সত্য, জাহান্নামের বাসিন্দাদের এই বাগবিতন্ডা।
তাফসির
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Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ (٦٤)
] خوای گهوره ئهفهرمووێ: ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- ئهمهى كه بۆمان باس كردیت هیچ گومانى تێدا نیهو حهقهو ئهمه مشتومڕی دۆزهخییهكانه لهناو خۆیاندا كه سهركردهكان و ژێردهستهكان بهیهكهوه كێشهو مشتومڕیانه.