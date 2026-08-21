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তাফসির: Sad ৩৮:৫৮
Sad
৫৮
৩৮:৫৮
واخر من شكله ازواج ٥٨
وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِۦٓ أَزْوَٰجٌ ٥٨
وَّاٰخَرُ
مِنْ
شَكْلِهٖۤ
اَزْوَاجٌ
۟ؕ
এ ধরনের আরো অন্যান্য (শাস্তি) যা তাদের জন্য যথোপযুক্ত।
তাফসির
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Al-Sa'di
38:58 38:59 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Таково мучительное адское ложе, таково суровое наказание, таковы унижение, бесчестие и страдания мучеников Преисподней! Отныне их будут поить кипятком, который будет разрывать кишки грешников, а также гноем - самым отвратительным и самым скверным из всех напитков. Этот адский напиток будет иметь мерзкий вид, горький вкус и зловонный запах. Но и это не все! Адских мучеников ожидают подобные этим другие мучения, которые не принесут им ничего, кроме страданий и унижения.