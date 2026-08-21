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তাফসির: Sad ৩৮:৫৮
Sad
৫৮
৩৮:৫৮
واخر من شكله ازواج ٥٨
وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِۦٓ أَزْوَٰجٌ ٥٨
وَّاٰخَرُ
مِنْ
شَكْلِهٖۤ
اَزْوَاجٌ
۟ؕ
এ ধরনের আরো অন্যান্য (শাস্তি) যা তাদের জন্য যথোপযুক্ত।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
38:57 38:58 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
هذا العذاب ماء شديد الحرارة، وصديد سائل من أجساد أهل النار فليشربوه، ولهم عذاب آخر من هذا القبيل أصناف وألوان.