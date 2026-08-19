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তাফসির: Sad ৩৮:৫৩
Sad
৫৩
৩৮:৫৩
هاذا ما توعدون ليوم الحساب ٥٣
هَـٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٥٣
هٰذَا
مَا
تُوْعَدُوْنَ
لِیَوْمِ
الْحِسَابِ
۟
এসব হল যা তোমাদেরকে হিসাবের দিনে দেয়ার ওয়া‘দা দেয়া হচ্ছে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ (٥٣)
] ئا ئهم پاداشتهیه كه بهڵێنتان پێ دراوه بۆ ڕۆژی لێپرسینهوه پێتان بدرێت.