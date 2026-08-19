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তাফসির: Sad ৩৮:৫১
Sad
৫১
৩৮:৫১
متكيين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب ٥١
مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَـٰكِهَةٍۢ كَثِيرَةٍۢ وَشَرَابٍۢ ٥١
مُتَّكِـِٕیْنَ
فِیْهَا
یَدْعُوْنَ
فِیْهَا
بِفَاكِهَةٍ
كَثِیْرَةٍ
وَّشَرَابٍ
۟
সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে, চাইবে প্রচুর ফলমূল আর পানীয়।
তাফসির
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ مُتَّكِئِينَ فِيهَا }
على الأرائك المزينات، والمجالس المزخرفات.
{ يَدْعُونَ فِيهَا }
أي: يأمرون خدامهم، أن يأتوا
{ بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ }
من كل ما تشتهيه نفوسهم، وتلذه أعينهم، وهذا يدل على كمال النعيم، وكمال الراحة والطمأنينة، وتمام اللذة.