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তাফসির: Sad ৩৮:৪৯
Sad
৪৯
৩৮:৪৯
هاذا ذكر وان للمتقين لحسن ماب ٤٩
هَـٰذَا ذِكْرٌۭ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَـَٔابٍۢ ٤٩
هٰذَا
ذِكْرٌ ؕ
وَاِنَّ
لِلْمُتَّقِیْنَ
لَحُسْنَ
مَاٰبٍ
۟ۙ
এ হচ্ছে স্মৃতিচারণ, মুত্তাক্বীদের জন্য অবশ্যই আছে উত্তম প্রত্যাবর্তন স্থল।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Это - напоминание о славных качествах пречистых пророков. В самом начале этой суры Всевышний Аллах назвал Коран увещевающим именно потому, что он содержит в себе столь прекрасные назидания и напоминания. Они обязывают каждого сознательного человека брать пример с похвальных качеств Божьих посланников, напоминают им о милости Господа, который одарил своих избранников благородным нравом и прославил их имя среди остальных творений. До сих пор Всевышний Аллах описывал качества праведников, и это является одной из форм увещевания. Еще одной формой увещевания является напоминание о вознаграждении, которое ожидает праведников, и наказании, которое уготовано для злодеев и грешников. Поэтому далее Аллах поведал о том, что богобоязненным рабам уготовано наилучшее пристанище. Богобоязненные рабы - это верующие мужчины и женщины, которые выполняют то, что приказал Аллах, и избегают всего, что Он запретил. Для них Всевышний Господь сотворил прекрасное пристанище, в котором они остановятся после долгого путешествия. Затем Аллах более подробно описал эту удивительную обитель, которую Он назвал садами вечности. Всевышний сказал: