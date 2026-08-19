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তাফসির: Sad ৩৮:৪৯
Sad
৪৯
৩৮:৪৯
هاذا ذكر وان للمتقين لحسن ماب ٤٩
هَـٰذَا ذِكْرٌۭ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَـَٔابٍۢ ٤٩
هٰذَا
ذِكْرٌ ؕ
وَاِنَّ
لِلْمُتَّقِیْنَ
لَحُسْنَ
مَاٰبٍ
۟ۙ
এ হচ্ছে স্মৃতিচারণ, মুত্তাক্বীদের জন্য অবশ্যই আছে উত্তম প্রত্যাবর্তন স্থল।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿هَـٰذَا ذِكۡرࣱۚ﴾ لَهُمْ بِالثَّنَاءِ الْجَمِيل هُنَا ﴿وَإِنَّ لِلۡمُتَّقِینَ﴾ الشَّامِلِينَ لَهُمْ ﴿لَحُسۡنَ مَـَٔابࣲ ٤٩﴾ مَرْجِع فِي الآخرة