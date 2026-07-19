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Sad
৪৬
৩৮:৪৬
انا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ٤٦
إِنَّآ أَخْلَصْنَـٰهُم بِخَالِصَةٍۢ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ٤٦
اِنَّاۤ
اَخْلَصْنٰهُمْ
بِخَالِصَةٍ
ذِكْرَی
الدَّارِ
۟ۚ
বস্তুত আমি তাদেরকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছিলাম এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যে- তা হল পরলোকের স্মরণ।
তাফসির
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ }
عظيمة، وخصيصة جسيمة،
وهي:
{ ذِكْرَى الدَّارِ }
جعلنا ذكرى الدار الآخرة في قلوبهم، والعمل لها صفوة وقتهم، والإخلاص والمراقبة للّه وصفهم الدائم، وجعلناهم ذكرى الدار يتذكر بأحوالهم المتذكر، ويعتبر بهم المعتبر، ويذكرون بأحسن الذكر.