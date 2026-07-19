প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Sad
৪৪
৩৮:৪৪
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب ٤٤
وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًۭا فَٱضْرِب بِّهِۦ وَلَا تَحْنَثْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَـٰهُ صَابِرًۭا ۚ نِّعْمَ ٱلْعَبْدُ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌۭ ٤٤
وَخُذْ
بِیَدِكَ
ضِغْثًا
فَاضْرِبْ
بِّهٖ
وَلَا
تَحْنَثْ ؕ
اِنَّا
وَجَدْنٰهُ
صَابِرًا ؕ
نِّعْمَ
الْعَبْدُ ؕ
اِنَّهٗۤ
اَوَّابٌ
۟
(আমি তাকে বললাম) কিছু ঘাস লও আর তা দিয়ে আঘাত কর, (আর তোমার স্ত্রীকে একশত বেত্রাঘাত করার শপথ) ভঙ্গ করো না। আমি তাকে পেয়েছিলাম পূর্ণ ধৈর্যশীল, কতই না উত্তম বান্দাহ, প্রকৃতই (আল্লাহ) অভিমুখী।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا
] ئهووترێ: ئهیوب -
صلی الله علیه وسلم
- خێزانهكهی قژی درێژ بووه قژهكهی بڕیوهو فرۆشتوویهتی و نانی بۆی كڕیوه لهوه لێی تووڕه بووهو سوێندی خواردووه كه چاك ببمهوه دهبێت لێت بدهم، بۆ ئهوهی سوێندهكهی نهكهوێ و خێزانهكهیشى له بهرامبهر ئهو ههموو چاكهو وهفاو خزمهت كردن و رهحم و سۆزهى لێى نهدرێت خوای گهوره فهرمووی: ههندێك پووش یان پهله دار خورمایه بگره بهدهستهوهو [
فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ
] بهو شێوازه لێی بده بۆ ئهوهی سوێندهكهت نهشكێت و ئهویش ئێش و ئازاری پێ نهگات، (كهفارهت له شهریعهتى ئهواندا نهبووه بۆیه كهفارهتى سوێندهكهى نهداوهو جێبهجێى كردووه بهڵام خواى گهوره بۆى ئاسان كردووه) [
إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا
] ئێمه بینیمان ئهیوب -
صلی الله علیه وسلم
- كهسێكی زۆر ئارامگر بوو [
نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (٤٤)
] باشترین بهنده بوو وه زۆر بۆ لای خوای گهوره ئهگهڕایهوه .