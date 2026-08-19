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তাফসির: Sad ৩৮:২৫
Sad
২৫
৩৮:২৫
فغفرنا له ذالك وان له عندنا لزلفى وحسن ماب ٢٥
فَغَفَرْنَا لَهُۥ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـَٔابٍۢ ٢٥
فَغَفَرْنَا
لَهٗ
ذٰلِكَ ؕ
وَاِنَّ
لَهٗ
عِنْدَنَا
لَزُلْفٰی
وَحُسْنَ
مَاٰبٍ
۟
তখন আমি তার সে অপরাধ ক্ষমা করে দিলাম। তার জন্য আমার কাছে অবশ্যই আছে নৈকট্য আর উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Аллах простил Давуду его упущение, почтил его многочисленными благами и уготовил для него прекрасную обитель в верховьях Рая, неподалеку от Трона Всевышнего Господа. Всевышний не поведал о том, какое прегрешение допустил пророк Давуд, потому что знание этого не может принести мусульманам никакой пользы. Толкователи, которые пытаются вдаваться в эти подробности, обременяют себя излишним трудом. Подлинный смысл этого повествования в том, что Всевышний Аллах смилостивился над Своим пророком, принял его покаяние и одарил его обителью в верховьях Рая. Из всего сказанного также становится ясно, что после покаяния пророк Давуд стал лучше, чем был до этого.