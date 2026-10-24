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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Sad আয়াহ 18
Sad
১৮
৩৮:১৮
انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق ١٨
إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُۥ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِىِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ١٨
اِنَّا
سَخَّرْنَا
الْجِبَالَ
مَعَهٗ
یُسَبِّحْنَ
بِالْعَشِیِّ
وَالْاِشْرَاقِ
۟ۙ
আমি পর্বতমালাকে কাজে নিয়োজিত করেছিলাম, তারা তার সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যা আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত।
তাফসির
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হাদিস
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العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷