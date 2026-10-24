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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Sad আয়াহ 16
Sad
১৬
৩৮:১৬
وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ١٦
وَقَالُوا۟ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١٦
وَقَالُوْا
رَبَّنَا
عَجِّلْ
لَّنَا
قِطَّنَا
قَبْلَ
یَوْمِ
الْحِسَابِ
۟
এরা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! হিসাবের দিনের আগেই আমাদের প্রাপ্য (শাস্তি) আমাদেরকে তাড়াতাড়ি দিয়ে দিন।
তাফসির
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হাদিস
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العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷