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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Sad আয়াহ 15
Sad
১৫
৩৮:১৫
وما ينظر هاولاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق ١٥
وَمَا يَنظُرُ هَـٰٓؤُلَآءِ إِلَّا صَيْحَةًۭ وَٰحِدَةًۭ مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍۢ ١٥
وَمَا
یَنْظُرُ
هٰۤؤُلَآءِ
اِلَّا
صَیْحَةً
وَّاحِدَةً
مَّا
لَهَا
مِنْ
فَوَاقٍ
۟
(আজ) এই লোকেরা তো প্রচন্ড একটা বিস্ফোরণের অপেক্ষায় আছে, (তা যখন ঘটবে) তাতে কোন বিরাম থাকবে না।
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Tafsir Fathul Majid
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