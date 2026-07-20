প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Saba
৫০
৩৪:৫০
قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب ٥٠
قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِى ۖ وَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِىٓ إِلَىَّ رَبِّىٓ ۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌۭ قَرِيبٌۭ ٥٠
قُلْ
اِنْ
ضَلَلْتُ
فَاِنَّمَاۤ
اَضِلُّ
عَلٰی
نَفْسِیْ ۚ
وَاِنِ
اهْتَدَیْتُ
فَبِمَا
یُوْحِیْۤ
اِلَیَّ
رَبِّیْ ؕ
اِنَّهٗ
سَمِیْعٌ
قَرِیْبٌ
۟
বল- আমি যদি গুমরাহ হই, তবে নিজের ক্ষতি করতেই গুমরাহ হব। আর আমি যদি সৎ পথে চলি, তবে আমার প্রতিপালক যে আমার প্রতি ওয়াহী করেন তার বদৌলতেই। তিনি সর্বশ্রোতা, (সদা) সন্নিকটবর্তী। (আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেন।)
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
প্রতিফলিত করা
প্রতিফলন Quran.com-এর মতামতের প্রতিনিধিত্ব করে না এবং প্রেক্ষাপটের বাইরে নেওয়া উচিত নয়
J Yousef
ফলো করুন
৮ বছর পূর্বে
·
রেফারেন্সিং
আয়াহ ৩৪:৫০, ৫০:১৬, ১১:৬১, ২:১৮৬
পোস্ট করা হয়েছে
The 99 Names of Allah
God says in the Qur'an: 'And when My servants ask you, [O Muhammad], concerning Me – indeed I am Qareeb [near].' [2:186] For all those times you have wondered whether God Almighty is near or far, God doesn’t use an intermediary to answer this question. He does not tell the Prophet (ﷺ), 'tell them'. He answers you directly in the verse above: 'I am near.' Sometimes even our best friend does not understand what we are going through. God Almighty is...
আরো দেখুন
৪
০
রিফ্লেকশন কমিউনিটি অন্বেষণ করুন
আগের আয়াত
পরবর্তী আয়াত