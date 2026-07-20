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Saba
২১
৩৪:২১
وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يومن بالاخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ ٢١
وَمَا كَانَ لَهُۥ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَـٰنٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْـَٔاخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِى شَكٍّۢ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ حَفِيظٌۭ ٢١
وَمَا
كَانَ
لَهٗ
عَلَیْهِمْ
مِّنْ
سُلْطٰنٍ
اِلَّا
لِنَعْلَمَ
مَنْ
یُّؤْمِنُ
بِالْاٰخِرَةِ
مِمَّنْ
هُوَ
مِنْهَا
فِیْ
شَكٍّ ؕ
وَرَبُّكَ
عَلٰی
كُلِّ
شَیْءٍ
حَفِیْظٌ
۟۠
তাদের উপর শয়ত্বানের কোন ক্ষমতা ছিল না, তবে কে আখিরাতে বিশ্বাস করে আর কে তাতে সন্দেহ করে, তা প্রকাশ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তোমার প্রতিপালক সকল বিষয়ে হিফাযাতকারী।
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J Yousef
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৮ বছর পূর্বে
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আয়াহ ৪২:৬, ১২:৬৪, ১১:৫৭, ৩৪:২১
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The 99 Names of Allah
Al-Ḥafīẓ comes from the root Ḥ-f-ẓ which gives rise to meanings such as to guard and to preserve. When the brothers of the Prophet Yusuf `alayhi as-salam (peace be upon him) asked their father to send with them their youngest brother, Prophet Jacob (as) said: 'He said, ‘Should I entrust you with him except [under coercion] as I entrusted you with his brother before? But God is the best guardian, and He is the most merciful of the merciful.’' (Qur...
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