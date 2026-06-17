প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Muhammad
৬
৪৭:৬
ويدخلهم الجنة عرفها لهم ٦
وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ٦
وَیُدْخِلُهُمُ
الْجَنَّةَ
عَرَّفَهَا
لَهُمْ
۟
অতঃপর তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন যা তাদেরকে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ (٦)
] وه ئهیانخاته بهههشتهوه كه بهههشتی پێ ناساندوون، ئهوانهی كه ئهچنه بهههشتهوه چۆن ماڵهكانی خۆیان له دونیا شارهزان لهوه زیاتر شارهزای ماڵهكانی خۆیانن له بهههشتدا.