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Muhammad
১৭
৪৭:১৭
والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ١٧
وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا۟ زَادَهُمْ هُدًۭى وَءَاتَىٰهُمْ تَقْوَىٰهُمْ ١٧
وَالَّذِیْنَ
اهْتَدَوْا
زَادَهُمْ
هُدًی
وَّاٰتٰىهُمْ
تَقْوٰىهُمْ
۟
যারা সঠিক পথে চলে আল্লাহ তাদের সৎপথ প্রাপ্তি বৃদ্ধি করে দেন আর তাদেরকে তাক্বওয়া দান করেন।
তাফসির
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কিরাত
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (١٧)
] وه ئهوانهیشی كه رێگای هیدایهتیان گرتۆتهبهرو هاتوونهته سهر ڕێگای ڕاستی خوای گهوره ئهوا خوای گهوره زیاتر هیدایهتیان ئهدات و دامهزراویان دهكات لهسهری و تهقوایان پێ ئهبهخشێ.