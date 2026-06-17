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Muhammad
১৩
৪৭:১৩
وكاين من قرية هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم ١٣
وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِىَ أَشَدُّ قُوَّةًۭ مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَـٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٣
وَكَاَیِّنْ
مِّنْ
قَرْیَةٍ
هِیَ
اَشَدُّ
قُوَّةً
مِّنْ
قَرْیَتِكَ
الَّتِیْۤ
اَخْرَجَتْكَ ۚ
اَهْلَكْنٰهُمْ
فَلَا
نَاصِرَ
لَهُمْ
۟
তোমার যে জনপদ থেকে তারা তোমাকে বের করে দিয়েছে তার অপেক্ষা শক্তিশালী কত জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, অতঃপর কেউ ছিল না তাদের সাহায্যকারী।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَكَأَیِّن﴾ وَكَمْ ﴿مِّن قَرۡیَةٍ﴾ أُرِيدَ بِهَا أَهْلهَا ﴿هِیَ أَشَدُّ قُوَّةࣰ مِّن قَرۡیَتِكَ﴾ مَكَّة أَيْ أَهْلهَا ﴿ٱلَّتِیۤ أَخۡرَجَتۡكَ﴾ رُوعِيَ لَفْظ قَرْيَة ﴿أَهۡلَكۡنَـٰهُمۡ﴾ رُوعِيَ مَعْنَى قَرْيَة الْأُولَى ﴿فَلَا نَاصِرَ لَهُمۡ ١٣﴾ من إهلاكنا