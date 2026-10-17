Al-Sa'di তাফসীর: Maryam আয়াহ 67

Почему бы человеку не взглянуть на свое происхождение? Что он представлял собой прежде? Аллах сотворил его из ничего. И если Ему удалось сотворить человека из небытия, то что может помешать Ему воскресить его после того, как его тело разложится и превратится в прах? Всевышний сказал: «Он - Тот, Кто создает творения в первый раз, а затем воссоздает их, и сделать это для Него еще легче» (30:27). Вопрос, который Аллах задал в обсуждаемом нами аяте, призывает человека задуматься над убедительными логическими аргументами в пользу воскрешения. Посредством простых и добрых слов Аллах разъяснил, что отрицать воскрешение может только тот, кто не обращает внимания на свое появление на свет. Но если бы человек задумался над этим, то он не стал бы отрицать Последнюю жизнь.