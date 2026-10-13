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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Maryam আয়াহ 5
Maryam
৫
১৯:৫
واني خفت الموالي من ورايي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا ٥
وَإِنِّى خِفْتُ ٱلْمَوَٰلِىَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِى عَاقِرًۭا فَهَبْ لِى مِن لَّدُنكَ وَلِيًّۭا ٥
وَاِنِّیْ
خِفْتُ
الْمَوَالِیَ
مِنْ
وَّرَآءِیْ
وَكَانَتِ
امْرَاَتِیْ
عَاقِرًا
فَهَبْ
لِیْ
مِنْ
لَّدُنْكَ
وَلِیًّا
۟ۙ
আমার পরে আমার স্বগোত্রীয়রা (কী করবে) সে সম্পর্কে আমি আশঙ্কাবোধ করছি, আর আমার স্ত্রী হল বন্ধ্যা, কাজেই তুমি তোমার তরফ থেকে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান কর
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷