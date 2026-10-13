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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Maryam আয়াহ 4
Maryam
৪
১৯:৪
قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعايك رب شقيا ٤
قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّى وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًۭا وَلَمْ أَكُنۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّۭا ٤
قَالَ
رَبِّ
اِنِّیْ
وَهَنَ
الْعَظْمُ
مِنِّیْ
وَاشْتَعَلَ
الرَّاْسُ
شَیْبًا
وَّلَمْ
اَكُنْ
بِدُعَآىِٕكَ
رَبِّ
شَقِیًّا
۟
সে বলেছিল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমার হাড়গুলো দুর্বল হয়ে গেছে, আর বার্ধক্যে আমার মস্তক সাদা হয়ে গেছে, হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে ডেকে আমি কখনো বিফল হইনি।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷