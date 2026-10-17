Al-Sa'di তাফসীর: Maryam আয়াহ 37

После упоминания о подлинных качествах Исы, сына Марьям, в которых невозможно усомниться, Всевышний Аллах поведал о том, что иудеи, христиане и другие заблудшие секты разошлись во мнениях относительно пророка Исы. Одни стали излишне возвеличивать его, а другие - умалять его достоинства. Приверженцы одних еретических воззрений нарекли его Богом. Приверженцы иных взглядов нарекли его Сыном Бога. Третьи решили, что он является ипостасью «святой троицы». А иудеи и им подобные отказались признать его даже Божьим посланником и назвали ее человеком, родившимся в результате прелюбодеяния. Однако все эти воззрения являются ошибочными и порочными, потому что они опираются на сомнительные доводы и упрямое нежелание признать истину. Эти утверждения безосновательны и беспочвенны, а всякий, кто исповедует их, заслуживает самого сурового наказания. Горе же тем, кто отказался уверовать в Аллаха и Его посланников! Горе иудеям и христианам, которые отказались уверовать в святого пророка Ису! Горе им в День воскресения, когда первые и последние поколения людей, а также все обитатели небес и земли будут собраны на ристалище перед своим Творцом! Это будет день чудовищных потрясений и великого ужаса, когда каждое творение получит по заслугам. И тогда прояснится все, что люди совершали всенародно, и все, что они скрывали.