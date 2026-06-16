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Maryam
৩৩
১৯:৩৩
والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ٣٣
وَٱلسَّلَـٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّۭا ٣٣
وَالسَّلٰمُ
عَلَیَّ
یَوْمَ
وُلِدْتُّ
وَیَوْمَ
اَمُوْتُ
وَیَوْمَ
اُبْعَثُ
حَیًّا
۟
আমার উপর আছে শান্তি যেদিন আমি জন্মেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে আর আমি যেদিন জীবিত হয়ে উত্থিত হব।’
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَٱلسَّلَـٰمُ﴾ مِنْ اللَّه ﴿عَلَیَّ یَوۡمَ وُلِدتُّ وَیَوۡمَ أَمُوتُ وَیَوۡمَ أُبۡعَثُ حَیࣰّا ٣٣﴾ يُقَال فِيهِ مَا تقدم في السيد يحيى