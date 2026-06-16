প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Maryam
৩২
১৯:৩২
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ٣٢
وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَتِى وَلَمْ يَجْعَلْنِى جَبَّارًۭا شَقِيًّۭا ٣٢
وَّبَرًّا
بِوَالِدَتِیْ ؗ
وَلَمْ
یَجْعَلْنِیْ
جَبَّارًا
شَقِیًّا
۟
আর (তিনি আমাকে করেছেন) আমার মাতার প্রতি সদয়, তিনি আমাকে দাম্ভিক হতভাগ্য করেননি।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَبَرًّا بِوَالِدَتِي
] وه فهرمانم پێ كراوه به چاكهكردن لهگهڵ دایكمدا (لهبهر ئهوهی باوكی نهبووه تهنها باسی دایكی ئهكات) [
وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا (٣٢)
] وه خوای گهوره منی وا لێ نهكردووه كهسێكی لووتبهرزو خۆبهگهورهزان بم وه سهرپێچی خوای گهوره یان دایكم بكهم یان ئازاری دایكم بدهم.