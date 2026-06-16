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Maryam
২৯
১৯:২৯
فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ٢٩
فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا۟ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِى ٱلْمَهْدِ صَبِيًّۭا ٢٩
فَاَشَارَتْ
اِلَیْهِ ؕ
قَالُوْا
كَیْفَ
نُكَلِّمُ
مَنْ
كَانَ
فِی
الْمَهْدِ
صَبِیًّا
۟
তখন মারইয়াম তার ছেলের দিকে ইশারা করল। তারা বলল, ‘আমরা কোলের বাচ্চার সঙ্গে কীভাবে কথা বলব?’
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَأَشَارَتۡ﴾ لَهُمْ ﴿إِلَیۡهِۖ﴾ أَنْ كَلِّمُوهُ ﴿قَالُوا۟ كَیۡفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ﴾ أي وجد ﴿فِی ٱلۡمَهۡدِ صَبِیࣰّا ٢٩﴾