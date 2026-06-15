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Maryam
২৫
১৯:২৫
وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ٢٥
وَهُزِّىٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَـٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًۭا جَنِيًّۭا ٢٥
وَهُزِّیْۤ
اِلَیْكِ
بِجِذْعِ
النَّخْلَةِ
تُسٰقِطْ
عَلَیْكِ
رُطَبًا
جَنِیًّا
۟ؗ
খেজুর গাছের কান্ড ধরে তুমি তোমার দিকে নাড়া দাও, তা তোমার উপর তাজা পরিপক্ক খেজুর পতিত করবে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَهُزِّیۤ إِلَیۡكِ بِجِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ﴾ كَانَتْ يَابِسَة وَالْبَاء زَائِدَة ﴿تَسَّـٰقَطۡ﴾ أَصْله بِتَاءَيْنِ قُلِبَتْ الثَّانِيَة سِينًا وأدغمت في السين وفي قراءة تركها ﴿عَلَیۡكِ رُطَبࣰا﴾ تَمْيِيز ﴿جَنِیࣰّا ٢٥﴾ صِفَته