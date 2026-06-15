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Maryam
১৮
১৯:১৮
قالت اني اعوذ بالرحمان منك ان كنت تقيا ١٨
قَالَتْ إِنِّىٓ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَـٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّۭا ١٨
قَالَتْ
اِنِّیْۤ
اَعُوْذُ
بِالرَّحْمٰنِ
مِنْكَ
اِنْ
كُنْتَ
تَقِیًّا
۟
মারইয়াম বলল, ‘আমি তোমা হতে দয়াময় আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি যদি তুমি আল্লাহকে ভয় কর’ (তবে আমার নিকট এসো না)।’
তাফসির
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafsir Muyassar
قالت مريم له:
إني أستجير بالرحمن منك أن تنالني بسوء إن كنت ممن يتقي الله.