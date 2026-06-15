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Maryam
১৬
১৯:১৬
واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا ١٦
وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًۭا شَرْقِيًّۭا ١٦
وَاذْكُرْ
فِی
الْكِتٰبِ
مَرْیَمَ ۘ
اِذِ
انْتَبَذَتْ
مِنْ
اَهْلِهَا
مَكَانًا
شَرْقِیًّا
۟ۙ
এ কিতাবে (উল্লেখিত) মারইয়ামের কাহিনী বর্ণনা কর- যখন সে তার পরিবারবর্গ হতে আলাদা হয়ে পূর্ব দিকে এক জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিল।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
السعدي Al-Sa'di
لما ذكر قصة زكريا ويحيى، وكانت من الآيات العجيبة، انتقل منها إلى ما هو أعجب منها،
تدريجا من الأدنى إلى الأعلى فقال:
{ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ْ}
الكريم
{ مَرْيَمَ ْ}
عليها السلام، وهذا من أعظم فضائلها، أن تذكر في الكتاب العظيم، الذي يتلوه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، تذكر فيه بأحسن الذكر، وأفضل الثناء، جزاء لعملها الفاضل، وسعيها الكامل،
أي:
واذكر في الكتاب مريم، في حالها الحسنة، حين
{ انْتَبَذَتْ ْ}
أي: تباعدت عن أهلها
{ مَكَانًا شَرْقِيًّا ْ}
أي: مما يلي الشرق عنهم.