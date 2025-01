Aiuto e feedback

Controlla le FAQ per vedere se la tua domanda ha già ricevuto risposta. Se necessario, puoi contattarci e faremo del nostro meglio per risponderti il prima possibile, ma solo per sapere che siamo una piccola squadra, quindi per favore sii gentile.

Posso scaricare il Quran.com sul mio computer?

Sfortunatamente no. Non forniamo ancora funzionalità per scaricare il nostro sito Web o il Corano sul tuo computer. Puoi comunque installare la nostra app mobile per la lettura offline.

Posso navigare nel sito in altre lingue?

Per cambiare la tua lingua preferita, c'è un menu a tendina nell'angolo in alto a destra di ogni pagina (angolo in alto a sinistra nelle lingue da destra a sinistra). Usa questo menu a discesa per scegliere la tua lingua preferita.

Ho trovato un bug di traduzione, dove lo archivio?

Si prega di segnalare questo bug qui e risolveremo questo bug al più presto inshAllah.

Il sito non funziona, come te lo dico?

Questo non è buono! Se il sito non funziona affatto o forse vedi una schermata bianca con il testo "Siamo spiacenti, qualcosa è andato storto", ti ringraziamo se puoi segnalarlo qui .

Sono uno sviluppatore. Come posso contribuire?

Si prega di vedere pagina degli sviluppatori per maggiori informazioni.

Domande relative all'Islam / Fiqh / Fatwa

Quran.com è uno strumento di lettura, ascolto e studio online. Il team dietro Quran.com è composto da ingegneri del software, designer e product manager. Sfortunatamente, questa è la limitazione del nostro set di abilità , non abbiamo studiosi, imam o sceicchi come parte del team per assistere con questioni relative all'Islam, al Fiqh o alla Fatwa. Cerchiamo di astenerci dal rispondere a una qualsiasi di queste domande e ti consigliamo di parlare con il tuo imam locale in una moschea o con uno sceicco.

Tafsir è disponibile?

Sì, abbiamo dei Tafsir. Fare clic sull'icona mostrata accanto a ogni ayah, quindi fare clic su tafisrs. L'app ti mostrerà l'elenco dei tafsir disponibili. Fare clic sul tafsir che si desidera leggere.

Aggiungi altre traduzioni

Apri un nuovo numero qui con tutti i dettagli, il link alla traduzione e faremo del nostro meglio per aggiungerlo.

Aggiunta di più recitatori

Invia maggiori informazioni su questo recitante qui

Quran.com ha un'app mobile?

Sì! Visita la nostra pagina delle app mobili per maggiori informazioni.