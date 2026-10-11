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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Hud আয়াহ 4
Hud
৪
১১:৪
الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ٤
إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌ ٤
اِلَی
اللّٰهِ
مَرْجِعُكُمْ ۚ
وَهُوَ
عَلٰی
كُلِّ
شَیْءٍ
قَدِیْرٌ
۟
তোমাদের প্রত্যাবর্তন আল্লাহর কাছেই, আর তিনি সব কিছুই করতে সক্ষম।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷