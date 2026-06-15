প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Hud
৩৮
১১:৩৮
ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون ٣٨
وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌۭ مِّن قَوْمِهِۦ سَخِرُوا۟ مِنْهُ ۚ قَالَ إِن تَسْخَرُوا۟ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ٣٨
وَیَصْنَعُ
الْفُلْكَ ۫
وَكُلَّمَا
مَرَّ
عَلَیْهِ
مَلَاٌ
مِّنْ
قَوْمِهٖ
سَخِرُوْا
مِنْهُ ؕ
قَالَ
اِنْ
تَسْخَرُوْا
مِنَّا
فَاِنَّا
نَسْخَرُ
مِنْكُمْ
كَمَا
تَسْخَرُوْنَ
۟ؕ
নূহ নৌকা তৈরি করছিল, আর যখনই তার জাতির প্রধান ব্যক্তিরা তার নিকট দিয়ে যাচ্ছিল, তারা তাকে ঠাট্টা করছিল। সে বলল, ‘তোমরা যদি আমাদেরকে ঠাট্টা কর, তাহলে আমরাও তোমাদেরকে (ভবিষ্যতে) ঠাট্টা করব যেমনভাবে তোমরা (এখন) ঠাট্টা করছ,
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ
] نوح -
صلی الله علیه وسلم
- دهستی كرد به دروست كردنی كهشتیهكه، وه ههر كۆمهڵێك له قهومهكهی بهلایدا تێئهپهڕین گاڵتهیان پێ ئهكردو ئهیانووت: نوح تۆ پێشتر پێغهمبهر بووی ئێستا بووی به دارتاش؟! یاخود ئهیانووت: له وشكانیدا كهشتی دروست ئهكهی ئایا كهشتی له وشكانیدا ئهڕوات؟! گاڵتهیان پێ ئهكرد [
قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (٣٨)
] نوحیش -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: ئهگهر ئهمڕۆ ئێوه گاڵتهمان پێ بكهن ئهوه ئێمهش سبهینێ له داهاتوو گاڵته به ئێوه ئهكهین كاتێك كه نوقم ئهبن لهناو ئاوهكهدا.