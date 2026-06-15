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Hud
৩৩
১১:৩৩
قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين ٣٣
قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٣٣
قَالَ
اِنَّمَا
یَاْتِیْكُمْ
بِهِ
اللّٰهُ
اِنْ
شَآءَ
وَمَاۤ
اَنْتُمْ
بِمُعْجِزِیْنَ
۟
নূহ বলল, ‘‘আল্লাহই তা তোমাদের কাছে নিয়ে আসবেন যদি তিনি চান, তোমরা ব্যর্থ করতে পারবে না।
তাফসির
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ
] نوح -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: ئهی قهومهكهم سزا بهدهست من نیهو ههر كاتێك خوای گهوره ویستی لێ بێت دهینێرێت [
وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (٣٣)
] بهڵام ههر كاتێك خوای گهوره سزا بنێرێ ئێوه ڕزگارتان نابێ له سزای خوای گهورهو شوێنێك نیه بۆی ڕا بكهن.