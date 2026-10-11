Rebar Kurdish Tafsir তাফসীর: Hud আয়াহ 18

[ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ] كێ ههیه زاڵمتر واته: هیچ كهسێك ستهمكارتر نیه لهو كهسانهی كه درۆ ههڵئهبهستن بۆ خوای گهورهو بهناو خوای گهورهوه قسه ئهكهن [ أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ ] ئا ئهمانه رووبهڕووی خوای گهوره ئهكرێنهوه له ڕۆژی قیامهت و خوای گهوره موحاسهبهیان دهكات [ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ ] وه ههموو شایهتهكان له مهلائیكهت و پێغهمبهران و زانایان ئهڵێن: ئا ئهمانه بوون كه له دونیادا درۆیان بۆ خوای گهوره ههڵئهبهست و درۆیان ئهدایه پاڵ خوای گهورهو ئهیانووت: مهلائیكهت كچی خوایه، یان عیسى كوڕی خوایه، یان ئهمانه تكامان بۆ ئهكهن لای خوای گهوره [ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (١٨) ] دهى نهفرهت و لهعنهتی خوای گهوره له ستهمكاران بێ ئهوانهی كه درۆ بۆ خوای گهوره ههڵئهبهستن و بهناوی خوای گهورهوه قسه ئهكهن و درۆ ئهدهنه پاڵ دینهكهی خوای گهوره.