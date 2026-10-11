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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Hud আয়াহ 16
Hud
১৬
১১:১৬
اولايك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ١٦
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا۟ فِيهَا وَبَـٰطِلٌۭ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١٦
اُولٰٓىِٕكَ
الَّذِیْنَ
لَیْسَ
لَهُمْ
فِی
الْاٰخِرَةِ
اِلَّا
النَّارُ ۖؗ
وَحَبِطَ
مَا
صَنَعُوْا
فِیْهَا
وَبٰطِلٌ
مَّا
كَانُوْا
یَعْمَلُوْنَ
۟
কিন্তু আখেরাতে তাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছুই নাই, এখানে যা কিছু তারা করেছে তা নিষ্ফল হয়ে গেছে, আর তাদের যাবতীয় কাজকর্ম ব্যর্থ হয়ে গেছে।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷