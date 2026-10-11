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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Hud আয়াহ 15
Hud
১৫
১১:১৫
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ١٥
مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَـٰلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ١٥
مَنْ
كَانَ
یُرِیْدُ
الْحَیٰوةَ
الدُّنْیَا
وَزِیْنَتَهَا
نُوَفِّ
اِلَیْهِمْ
اَعْمَالَهُمْ
فِیْهَا
وَهُمْ
فِیْهَا
لَا
یُبْخَسُوْنَ
۟
যারা এ দুনিয়ার জীবন আর তার শোভা সৌন্দর্য কামনা করে, তাদেরকে এখানে তাদের কর্মের পুরোপুরি ফল আমি দিয়ে দেই, আর তাতে তাদের প্রতি কোন কমতি করা হয় না।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷