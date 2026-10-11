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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Hud আয়াহ 1
Hud
১
১১:১
الر كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ١
الٓر ۚ كِتَـٰبٌ أُحْكِمَتْ ءَايَـٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ١
الٓرٰ ۫
كِتٰبٌ
اُحْكِمَتْ
اٰیٰتُهٗ
ثُمَّ
فُصِّلَتْ
مِنْ
لَّدُنْ
حَكِیْمٍ
خَبِیْرٍ
۟ۙ
আলিফ, লাম, রা; এটা এমন একটা গ্রন্থ, এর আয়াতগুলো সুদৃঢ়, অতঃপর সবিস্তারে ব্যাখ্যাকৃত মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞের নিকট হতে।
তাফসির
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷