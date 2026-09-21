Al-Sa'di তাফসীর: Ghafir আয়াহ 57

Всевышний сообщил о том, что подсознательно известно каждому человеку. Безусловно, создание небес и земли - более великое деяние, нежели сотворение людей. Как величественны и огромны небеса, и как мал и ничтожен по сравнению с ними человек! Если Аллах сумел создать великие небесные тела и не допустил при этом никакого упущения, то для Него не составит труда воскресить людей после смерти. Это является одним из логических доказательств истинности воскрешения. Если благоразумный человек прислушается к этому доказательству, то он непременно убедится в его неопровержимости и перестанет сомневаться в приближении Судного дня, о котором возвещали все Божьи посланники. Однако многие люди не хотят размышлять над этими простыми истинами, и поэтому Всевышний Аллах отметил, что большая часть людей не ведает об этом. Они не задумываются над пророческими проповедями и не обращают внимания на предостережения своего Господа.