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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Ghafir আয়াহ 46
Ghafir
৪৬
৪০:৪৬
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون اشد العذاب ٤٦
ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّۭا وَعَشِيًّۭا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا۟ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ٤٦
اَلنَّارُ
یُعْرَضُوْنَ
عَلَیْهَا
غُدُوًّا
وَّعَشِیًّا ۚ
وَیَوْمَ
تَقُوْمُ
السَّاعَةُ ۫
اَدْخِلُوْۤا
اٰلَ
فِرْعَوْنَ
اَشَدَّ
الْعَذَابِ
۟
(ক্ববরে) তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা হয় আর যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন (বলা হবে) ফেরাউনের জাতি গোষ্ঠীকে কঠিন ‘আযাবে প্রবিষ্ট কর।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷