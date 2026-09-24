Rebar Kurdish Tafsir তাফসীর: Fussilat আয়াহ 34

[ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ] وه چاكهو خراپه یهكسان نیه [ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ] تۆ به چاكه وهڵامی خراپه بدهرهوهو بۆ نهفسی خۆت تۆڵه مهسهنهو لێبوردهو لێخۆشبووبه، (ئیمامی عومهر) دهفهرمێت: (سزای هیچ كهسێك نادهیت باشتر لهوهی كه ئهو سهرپێچی خوای گهوره له تۆدا دهكات و خراپهو ستهمت لێ دهكات بهوهی كه تۆ گوێڕایهڵی خوای گهوره لهودا بكهیت و به چاكه وهڵامی بدهیتهوه) [ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (٣٤) ] ئهو كهسهی كه دوژمنایهتی له نێوانتاندا ههیه كه به چاكه وهڵامت دایهوه وهكو دۆستێكی خۆشهویستی تۆی لێ دێت.