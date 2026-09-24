Al-Sa'di তাফসীর: Fussilat আয়াহ 3

Всевышний сообщил Своим рабам, что этот Священный Коран ниспослан Милостивым и Милосердным Аллахом, Чье милосердие объемлет все сущее. Одним из величайших проявлений Его милости к творениям является то, что Он ниспослал это Писание, которое несет с собой знания и верное руководство, свет и исцеление, милость и великое благо. Это суть величайшее благодеяние Аллаха к Его рабам. Это - путь к счастью в обоих мирах. Затем Господь отметил одно из достоинств этого Писания - его полную ясность. Коранические аяты изложены самым прекрасным образом, их смысл ясен, а слова понятны. Они ниспосланы и разъяснены на исконно арабском языке - самом совершенном из всех языков. А разъяснены они для того, чтобы благоразумные люди уяснили не только текст Писания, но и его подлинный смысл, благодаря чему они смогут отличать прямой путь от заблуждения, а истину - ото лжи. А что до тех, кто не способен понять увещевание Господа, то познание истины не приносит им ничего, кроме еще большего заблуждения. Они слепы к ясному знанию, и ради них не стоит ниспосылать Писание. «Им все равно, предостерег ты их или не предостерег. Они не веруют» (36:10).