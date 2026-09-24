Al-Sa'di তাফসীর: Fussilat আয়াহ 14

Божьи посланники приходили один за другим и проповедовали единое учение. Они призывали людей искренне поклоняться одному Аллаху и предостерегали их от язычества и идолопоклонства. Но те отвечали: «Если бы наш Господь захотел, то Он отправил бы посланниками ангелов, а вы - всего лишь люди, такие же как и мы». Это сомнение не перестает покидать сердца тех, кто считает Божьих пророков и посланников лжецами, но по сути дела оно является самым безосновательным сомнением. Для того чтобы быть посланником, необязательно быть ангелом, но обязательно быть посланным с миссией и знамениями, доказывающими ее правдивость. О Мухаммад! Пусть попробуют уличить тебя во лжи или доказать несуразность твоего послания. Воистину, они никогда не смогут сделать этого!