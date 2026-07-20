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১৭
৩৫:১৭
وما ذالك على الله بعزيز ١٧
وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍۢ ١٧
وَمَا
ذٰلِكَ
عَلَی
اللّٰهِ
بِعَزِیْزٍ
۟
এটা আল্লাহর পক্ষে কঠিন নয়।
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