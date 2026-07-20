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Fatir
১৩
৩৫:১৩
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى ذالكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ١٣
يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلٌّۭ يَجْرِى لِأَجَلٍۢ مُّسَمًّۭى ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ۚ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ١٣
یُوْلِجُ
الَّیْلَ
فِی
النَّهَارِ
وَیُوْلِجُ
النَّهَارَ
فِی
الَّیْلِ ۙ
وَسَخَّرَ
الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ ۖؗ
كُلٌّ
یَّجْرِیْ
لِاَجَلٍ
مُّسَمًّی ؕ
ذٰلِكُمُ
اللّٰهُ
رَبُّكُمْ
لَهُ
الْمُلْكُ ؕ
وَالَّذِیْنَ
تَدْعُوْنَ
مِنْ
دُوْنِهٖ
مَا
یَمْلِكُوْنَ
مِنْ
قِطْمِیْرٍ
۟ؕ
তিনি রাতকে দিনে ঢুকিয়ে দেন, আর দিনকে রাতে ঢুকিয়ে দেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে তাঁর নিয়ন্ত্রণের অধীনে (কাজে নিয়োজিত) রেখেছেন। প্রত্যেকেই নির্ধারিত সময় অনুসারে গতিশীল আছে। এই হলেন আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। রাজত্ব তাঁরই। তোমরা তাঁর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো খেজুরের অাঁটি সংলগ্ন (অত্যন্ত পাতলা ও দুর্বল) আবরণেরও মালিক নয়।
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A Siddiqui
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৩ বছর পূর্বে
·
রেফারেন্সিং
আয়াহ ২২:৬১, ৩১:২৯, ৩৫:১৩, ৫৭:৬
I think about these verses when my kids are having a hard time waking up in the morning. I feel bad about having to turn their lights on because it makes their eyes scrunch up from the the light suddenly shining on their faces.
I heard a lecture where the speaker was saying that God could have designed the world to transition from day to night, and night to day like the sudden flipping of a switch. But He was so Merciful to the creation that he ...
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৩৬
১৪
Sundas Ejaz
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৬ বছর পূর্বে
·
রেফারেন্সিং
আয়াহ ৩৫:১৩
We all seem to be chasing contrasting things as per our goals, but there is one thing which we all crave for — and that is the feeling of 'contentment'. We often feel satisfied, but it only lasts for a short period of time. Perhaps, this is because we are seeking contentment in people and materialism.
Let's assume your friends/family members are in a more reputable and high ranking position than you. As such, it is likely you would introduce th...
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১৭
৮
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