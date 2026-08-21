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তাফসির: Az-Zumar ৩৯:৯
Az-Zumar
৯
৩৯:৯
امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقايما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب ٩
أَمَّنْ هُوَ قَـٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًۭا وَقَآئِمًۭا يَحْذَرُ ٱلْـَٔاخِرَةَ وَيَرْجُوا۟ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ ٩
اَمَّنْ
هُوَ
قَانِتٌ
اٰنَآءَ
الَّیْلِ
سَاجِدًا
وَّقَآىِٕمًا
یَّحْذَرُ
الْاٰخِرَةَ
وَیَرْجُوْا
رَحْمَةَ
رَبِّهٖ ؕ
قُلْ
هَلْ
یَسْتَوِی
الَّذِیْنَ
یَعْلَمُوْنَ
وَالَّذِیْنَ
لَا
یَعْلَمُوْنَ ؕ
اِنَّمَا
یَتَذَكَّرُ
اُولُوا
الْاَلْبَابِ
۟۠
যে রাত্রির বিভিন্ন প্রহরে সেজদা ও দন্ডায়মান অবস্থায় বিনয় ও শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে, আর তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে? বল- যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান? বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Аллах указал на огромную разницу между покорными рабами и ослушниками, а также между учеными мужами и невеждами. Воистину, эта разница очевидна для каждого благоразумного человека. Грешник, который отказывается от поклонения Аллаху и потакает своим низменным желаниям, не может быть равен праведнику, который исправно выполняет повеления Господа и поклоняется Ему самым совершенным образом, то есть совершает лучший обряд поклонения в самое лучшее время суток. Речь идет о необязательном намазе, который совершается глубокой ночью. Этот праведник поклоняется Аллаху со страхом и надеждой. Он страшится наказания в Последней жизни за совершенные им грехи и упущения, но не теряет надежды на милость своего Господа. Таким образом, Аллах описал не только деяния, но и внутренний мир своих праведных рабов, которые совершенно не похожи на непокорных грешников. Неужели равны знающие и невежды? Речь идет о познании Аллаха, исламской религии, ее таинств и мудрых законоположений. Правоверные, которые обладают этим ценным знанием, не имеют ничего общего с невеждами, которые лишены этого знания. Разница между ними столь же велика, что и разница между днем и ночью, светом и тьмой, водой и огнем. Воистину, внемлют наставлениям только люди, обладающие непорочным и здравым рассудком. Они отдают предпочтение более важному перед менее важным, ценят полезные знания и покорность Всевышнему Аллаху, и все это благодаря здравому разуму, который заставляет их задумываться о неизбежных последствиях человеческих деяний. Они совершенно не похожи на невежд, которые лишены способности здраво мыслить и поклоняются своим низменным желаниям.