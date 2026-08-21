প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: Az-Zumar ৩৯:৭
Az-Zumar
৭
৩৯:৭
ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبيكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور ٧
إِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُوا۟ يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌۭ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧
اِنْ
تَكْفُرُوْا
فَاِنَّ
اللّٰهَ
غَنِیٌّ
عَنْكُمْ ۫
وَلَا
یَرْضٰی
لِعِبَادِهِ
الْكُفْرَ ۚ
وَاِنْ
تَشْكُرُوْا
یَرْضَهُ
لَكُمْ ؕ
وَلَا
تَزِرُ
وَازِرَةٌ
وِّزْرَ
اُخْرٰی ؕ
ثُمَّ
اِلٰی
رَبِّكُمْ
مَّرْجِعُكُمْ
فَیُنَبِّئُكُمْ
بِمَا
كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ ؕ
اِنَّهٗ
عَلِیْمٌۢ
بِذَاتِ
الصُّدُوْرِ
۟
তোমরা যদি কুফুরী কর তবে (জেনে রেখ), আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর বান্দাহদের জন্য কুফুরী আচরণ পছন্দ করেন না, তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হও, তবে তোমাদের জন্য তা তিনি পছন্দ করেন। একের (পাপের) বোঝা অন্যে বহন করবে না। শেষমেষ তোমাদেরকে তোমাদের পালনকর্তার কাছেই ফিরে যেতে হবে, তখন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন তোমরা যা করছিলে। তিনি তো অন্তরের খবর পর্যন্ত জানেন।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ
] ئهگهر ئێوه كوفر بكهن به سهرهتاو كۆتایى و جن و مرۆڤهوه ئهوا بهڕاستی خوای گهوره زۆر دهوڵهمهندو بێ پێویستهو پێویستی به عیبادهت كردنی ئێوه نیهو هیچ له موڵكى خواى گهوره كهم ناكات، بهڵام [
وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ
] وه ڕازی نابێ بهندهكانی كه كوفر بكهن و پێی خۆش نیهو فهرمانی پێ ناكات [
وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ
] بهڵام ئهگهر شوكرانهبژێری خوای گهوره بكهن ئهوه خوای گهوره بهوه ڕازیهو ڕازی ئهبێ لێتان، بهڵام هیچ له موڵكى خواى گهوره زیاد ناكات. {كهس تاوانی كهس ههڵناگرێ} [
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى
] وه كهس تاوانی كهس ههڵناگرێ [
ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ
] پاشان گهڕانهوهشتان ههر بۆ لای خوای گهورهیه له ڕۆژی قیامهت [
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
] له ڕۆژی قیامهتیشدا خوای گهوره ههواڵتان پێ ئهدات بهو كردهوانهی كه له دونیادا كردووتانه [
إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٧)
] وه به دڵنیایی خوای گهوره زۆر زانایه بهو دڵهی كه لهناو سینگدایه كه چیتان تیادا شاردۆتهوه هیچى له خواى گهوره ناشاردرێتهوه.