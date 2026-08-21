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তাফসির: Az-Zumar ৩৯:৫
Az-Zumar
৫
৩৯:৫
خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى الا هو العزيز الغفار ٥
خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۖ يُكَوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّۭ يَجْرِى لِأَجَلٍۢ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّـٰرُ ٥
خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ
بِالْحَقِّ ۚ
یُكَوِّرُ
الَّیْلَ
عَلَی
النَّهَارِ
وَیُكَوِّرُ
النَّهَارَ
عَلَی
الَّیْلِ
وَسَخَّرَ
الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ ؕ
كُلٌّ
یَّجْرِیْ
لِاَجَلٍ
مُّسَمًّی ؕ
اَلَا
هُوَ
الْعَزِیْزُ
الْغَفَّارُ
۟
তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। রাত দিনকে ঢেকে নেয়, আর দিন ঢেকে নেয় রাতকে। তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন সুরুজ আর চাঁদকে, প্রত্যেকেই চলছে নির্দিষ্ট সময় অনুসারে। জেনে রেখ, তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল (মহাশক্তিধর হওয়া সত্ত্বেও বার বার ক্ষমা করেন)।
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Al-Sa'di
Всевышний сообщил о том, что Он сотворил небеса и землю в истине, то есть ради великого блага и великой пользы, а также для того, чтобы повелевать и запрещать, вознаграждать и наказывать. По воле Аллаха день покрывает ночь, а ночь покрывает день. Они поочередно сменяют друг друга и никогда не наступают одновременно. Более того, когда приходит черед одного из них, другой уступает ему свое место. Аллах подчинил своей власти солнце и луну, благодаря чему они движутся по определенным орбитам, в определенном порядке и к определенному сроку. А когда наступит этот срок и настанет конец света, Всевышний Аллах разрушит Вселенную и лишит солнце и луну былой власти. Аллах воскресит Свои творения в новом обличии, дабы они обрели либо вечную жизнь в Раю, либо вечное страдание в Аду. Среди прекрасных имен Аллаха - Могущественный, Прощающий. Его божественному величеству покорно все сущее, и для Него нет ничего невозможного. Благодаря своему величию Он сотворил огромную Вселенную, которая живет по Его законам, а благодаря Своему всепрощению Он отпускает прегрешения Своим верующим и кающимся рабам. Он сказал: «Воистину, Я прощаю тех, кто раскаялся, уверовал, стал поступать праведно, а потом последовал прямым путем» (20:82). Он прощает даже грешников, которые некогда приобщали к Нему сотоварищей и отвергали Его знамения, а затем отреклись от этой величайшей несправедливости.