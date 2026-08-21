প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: Az-Zumar ৩৯:৪
Az-Zumar
৪
৩৯:৪
لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار ٤
لَّوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًۭا لَّٱصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ ۖ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٤
لَوْ
اَرَادَ
اللّٰهُ
اَنْ
یَّتَّخِذَ
وَلَدًا
لَّاصْطَفٰی
مِمَّا
یَخْلُقُ
مَا
یَشَآءُ ۙ
سُبْحٰنَهٗ ؕ
هُوَ
اللّٰهُ
الْوَاحِدُ
الْقَهَّارُ
۟
আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করার ইচ্ছে করলে তিনি তার সৃষ্টিকুল থেকে নিজ পছন্দ মত বেছে নিতেন। এসব থেকে তিনি পবিত্র। অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার অধিকারী তিনি এক ও একক আল্লাহ।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
] ئهگهر خوای گهوره بیوستایه منداڵێك بۆ خۆی بڕیار بدات ئهوه لهناو دروستكراوانی ئهوهی كه خۆی ویستی لێبوایه ههڵیئهبژارد، (مهرج دادهنرێت و مهرج نیه جێبهجێ ببێت، وه دروستهو دهگونجێت مهرج پهیوهست بكرێت به شتێكى موستهحیل و ئهستهمهوه لهبهر مهبهستى قسهكهر، وه ئهستهمه خواى گهوره منداڵ بۆ خۆى بڕیار بدات) [
سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٤)
] پاك و مونهززههی بۆ خوای گهوره، خوای گهوره پێویستی به منداڵ نیه، دروستكراو چۆن ئهبێ به منداڵی خالق و دروستكار ههر خوای گهورهیه كه تاك و تهنهایه وه زۆر باڵادهسته.