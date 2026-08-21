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তাফসির: Az-Zumar ৩৯:৩০
Az-Zumar
৩০
৩৯:৩০
انك ميت وانهم ميتون ٣٠
إِنَّكَ مَيِّتٌۭ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ٣٠
اِنَّكَ
مَیِّتٌ
وَّاِنَّهُمْ
مَّیِّتُوْنَ
۟ؗ
তুমিও মরবে আর তারাও মরবে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿إِنَّكَ﴾ خِطَاب لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿مَیِّتࣱ وَإِنَّهُم مَّیِّتُونَ ٣٠﴾ سَتَمُوتُ وَيَمُوتُونَ فَلَا شَمَاتَة بِالْمَوْتِ نَزَلَتْ لَمَّا اسْتَبْطَئُوا مَوْته صَلَّى اللَّه عليه وسلم