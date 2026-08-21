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তাফসির: Az-Zumar ৩৯:৩
Az-Zumar
৩
৩৯:৩
الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار ٣
أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَـٰذِبٌۭ كَفَّارٌۭ ٣
اَلَا
لِلّٰهِ
الدِّیْنُ
الْخَالِصُ ؕ
وَالَّذِیْنَ
اتَّخَذُوْا
مِنْ
دُوْنِهٖۤ
اَوْلِیَآءَ ۘ
مَا
نَعْبُدُهُمْ
اِلَّا
لِیُقَرِّبُوْنَاۤ
اِلَی
اللّٰهِ
زُلْفٰی ؕ
اِنَّ
اللّٰهَ
یَحْكُمُ
بَیْنَهُمْ
فِیْ
مَا
هُمْ
فِیْهِ
یَخْتَلِفُوْنَ ؕ۬
اِنَّ
اللّٰهَ
لَا
یَهْدِیْ
مَنْ
هُوَ
كٰذِبٌ
كَفَّارٌ
۟
জেনে রেখ, খালেস দ্বীন কেবল আল্লাহরই জন্য। যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে তারা বলে- আমরা তাদের ‘ইবাদাত একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছে দেবে। (সত্য পথ থেকে সরে গিয়ে মিথ্যে পথ ও মতের জন্ম দিয়ে) তারা যে মতভেদ করছে, আল্লাহ তার চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেবেন। যে মিথ্যেবাদী ও কাফির আল্লাহ তাকে সঠিক পথ দেখান না।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Уверовать искренне можно только в Аллаха. Этими словами Он подчеркнул особую важность искреннего служения одному Ему. Господь обладает самыми совершенными качествами и оказывает Своим рабам всестороннюю милость, и поэтому вера в Него должна быть искренней и чистой. Такая вера несовместима с пороками и недостатками, потому что Аллах избрал ее для Себя и для Своих избранных творений. Люди обязаны покориться Его воле, обожествлять Его одного, поклоняться Ему с любовью, страхом и надеждой, а также обращаться к Нему за помощью во всех благих начинаниях. Именно такая вера способна очистить и приукрасить человеческие души, потому что исповедующий ее человек не приравнивает к Аллаху сотоварищей и не поклоняется никому, кроме Него. А что касается религии многобожников, которые приобщают сотоварищей к Аллаху, то она не имеет ничего общего с искренней верой, потому что Он более кого бы то ни было не нуждается в сотоварищах. Многобожие губит человеческие души и сердца и обрекает людей на вечные страдания при жизни на земле и после смерти. Поэтому Аллах вначале повелел Своим рабам исповедовать религию единобожия, а затем запретил им поклоняться творениям, придумывая ложных богов. Люди, нарушающие этот запрет, униженны и презренны. Они поклоняются бессильным творениям и обращаются к ним с мольбой о помощи, а затем пытаются оправдать свое поведение, говоря: «Мы лишь просим их донести нашу мольбу до Аллаха и походатайствовать за нас перед Ним. Мы ничего не просим у них самих, потому что знаем, что они не способны творить и даровать пропитание, не способны управлять происходящим во Вселенной». Эти многобожники отказываются от искреннего служения Господу и осмеливаются совершать величайшее прегрешение. Они приобщают к Аллаху сотоварищей и приравнивают беспомощных рабов к Всемогущему и несравненному Властелину. Из-за своего больного воображения они полагают, что Всевышний Аллах похож на деспотичных правителей, до которых невозможно донести прошение без посредничества знатных вельмож, приближенных ходатаев или уважаемых министров, которые упрашивают правителей быть снисходительными и добиваются их согласия. Это является самым ужасным и самым отвратительным сравнением, потому что Творец не может быть похож на Свои творения. В пользу этого свидетельствуют разум, подсознание и многочисленные священные тексты. Императоры и правители прислушиваются к словам посредников и ходатаев, потому что они не осведомлены о положении своих подчиненных и не испытывают к ним никакого сострадания. Они прислушиваются к министрам и знатным вельможам, потому что их слова пробуждают в их сердцах милость и сострадание. Кроме того, правители опасаются недовольства знатных людей и поэтому выполняют их просьбы. Но вместе с тем они остаются простыми смертными, которые боятся бедности и нищеты и не могут удовлетворить все прошения. В отличие от них Всевышний Господь знает обо всем явном и сокровенном. Он не нуждается в советниках, которые бы сообщали Ему о положении и нуждах рабов. Он является Милосердным и Щедрым Властелином и поэтому не нуждается в ходатаях, которые бы призывали Его смилостивиться над людьми. Более того, Всевышний Аллах более сострадателен к рабам, чем они сами или их родители. Он призывает их совершать праведные дела, которые позволяют человеку заслужить Его милость. Он желает для людей больше добра, чем они желают для самих себя. Аллах богат и ни в чем не нуждается. Его богатство настолько совершенно, что если Он удовлетворит желания каждого из Своих творений и одарит их всем, что они пожелают, то Его владения от этого ничуть не оскудеют. Бесчисленные просьбы рабов не могут уменьшить богатства Всевышнего Творца, так же как вынутая из воды иголка не может уменьшить количество воды в море. Ходатаи и заступники страшатся Его гнева и заступаются перед Ним только с Его разрешения, потому что заступничество целиком и полностью находится в Его власти. Если человек осознает эту великую разницу между Всемогущим Творцом и беспомощными творениями, то ему становится ясно, насколько невежественны, глупы, безрассудны и дерзки многобожники. Ему становится ясно, что Аллах не прощает многобожников, потому что поклонение ложным богам является оскорблением в Его адрес. Однако наступит день, когда Он рассудит между правоверными и многобожниками в том, в чем они противоречат друг другу. Над этой суровой угрозой обязан призадуматься каждый неверующий многобожник, потому что Премудрый Аллах непременно вознаградит искренних верующих райской благодатью и ввергнет в Геенну каждого, кто поклонялся ложным богам. Аллах не наставляет на прямой путь лжецов и неверующих. Этим людям присущи два отвратительных качества: ложь и неверие. Они слушают проповеди и видят великие знамения, но все равно не могут избавиться от этих качеств. Когда Аллах показывает им Свои знамения, они отвергают их и продолжают увязать в неверии. Им не дано встать на прямой путь, потому что они сами закрыли перед собой двери, ведущие к вечному счастью, после чего Всевышний запечатал их сердца. Воистину, такие люди никогда не уверуют!